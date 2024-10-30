30 октября ожидаются следующие события – Челябинск

30.10.2024, среда
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09:00 Челябинск – Выезд мобильной бригады Челябинской областной станции переливания крови (Дворец культуры ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)
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10:00, 17:00 Челябинск – Тренировки по CrossFit (специализированная уличная площадка для кроссфита, ул. Чайковского, 185)
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10:00 – 18:00 Челябинск – Библиодайвинг «Море сказок и загадок, море выдумок и тайн» к Международному дню Черного моря (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Заседание Клуба делового общения с участием Уральского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Открытие мозаичного арт-объекта «Яркий след» (ул. Коммуны, 69, арка дома между библиотеками)
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15:00 Челябинск – Встреча «210 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова» в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Групповые консультации в рамках Гостиной психолога (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:00 Челябинск – Семинар «Пенсионные формирования индивидуальных предпринимателей» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110к1, 2-й этаж)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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16:00 Челябинск – «Ужасная» аниме-встреча (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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17:00 Челябинск – Встреча команды участников автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» с представителями СМИ (парковка у Исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100)
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17:30 Челябинск – Интерактивная лекция «Южный Урал многонациональный: чувашский язык» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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17:30 Челябинск – Историко-литературный час «Великие ушедшие: Борис Корнилов» ко Дню памяти жертв политических репрессий (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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19:30 Челябинск – Открытый концерт «Гриф с крыльями бабочки» в рамках проекта «Публичная среда» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, главный зал)
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