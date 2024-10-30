Супруги из Саткинского района лишились 4 миллионов рублей после звонка «из Социального фонда»

Мошенникам удалось обмануть жителей южноуральского муниципалитета на 4 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступники придумывают все новые мошеннические схемы, чтобы обмануть россиян. Главная цель злоумышленников – получить доступ к порталу Госуслуг. На каждую возрастную группу находится своя преступная схема: инвестиции, запись к врачу, замена полиса ОМС, звонок сотрудника банка, запись на консультацию в Социальный фонд России.
На последнюю и попалась семейная пара из Саткинского района. 44-летнему мужчине поступил звонок с мессенджера, где неизвестный представился сотрудником Социального фонда и заявил, что ему необходимо записаться на консультацию для продления стажа работы на 18 месяцев.
В смс-сообщении мужчине поступил код, который он продиктовал для того, чтобы его записали на прием. После этого, в том же мессенджере поступил звонок от женщины-«следователя». Лжесотрудница правоохранительных органов показала удостоверение и объяснила, что со счетов мужчины мошенники пытаются перевести деньги в другую страну.
Следующим звонком саткинцу сообщили: необходимо срочно снять все средства с имеющихся счетов и перевести по QR-коду. Этот разговор услышала супруга, но она также поверила неизвестным.
Супруги без раздумий направились в отделения банков и сняли со своих счетов около 3 миллионов рублей и перевели по QR-коду на счета злоумышленников.
Но на этом преступники не остановились. На следующий день южноуральцу позвонила уже знакомая «следователь» и сказала, что мошенники могут продать автомобиль супругов. Она предложила их опередить и самим продать его, что мужчина и сделал. Вырученные от продажи деньги он перевел по уже известному коду.
Общий ущерб, нанесенный мошенниками, составил более 4 миллионов рублей.
Сотрудниками полиции Саткинского района возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Южноуральцев призывают быть бдительными, критически рассматривать поступающую информацию и не верить неизвестным, звонящим по телефону или в мессенджере. «Никому не сообщайте код из СМС-сообщений и не переводите никому свои деньги», – подчеркивают полицейские.
Челябинск, Виктор Елисеев
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