Работу предприятия в Челябинской области приостановили из-за мигрантов-нелегалов

Деятельность предприятия на Южном Урале приостановлена из-за работников-нелегалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ ФССП по Челябинской области, в Нагайбакском районе судебные приставы приостановили строительные работы, на которые ООО «Арсинские герефорды» привлекло строителей-нелегалов.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному сотрудником ОВД Нагайбакского района, руководитель фирмы нанял в качестве строителей пять граждан Таджикистана, не имеющих патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Челябинской области. Иностранцев направили на строительно-отделочные работы в нежилом помещении, принадлежащем ООО «Арсинские герефорды», на улице Мира в поселке Арсинском.

Свою вину представитель работодателя в суде признал; суд, рассмотрев протокол, учел все обстоятельства дела и назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности по месту проведения строительных работ на 14 суток.

Судебные приставы, возбудив исполнительное производство, ознакомили руководителя ООО с процессуальными документами, предупредив его об административной ответственности за нарушение требований судебного пристава-исполнителя, и опечатали все входы в помещение. Сохранность печатей будет контролироваться в течение всего срока приостановления.

Что касается строителей-нелегалов, их выдворят из страны за нарушение миграционного законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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