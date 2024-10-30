Мэрию Челябинска покидает еще один ставленник бывшего главы города

Из администрации уволился чиновник, из-за которого Наталья Котова поспорила со своим предшественником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отставку уходит начальник управления по физической культуре и спорту Челябинска Максим Клещевников.

Сегодня, 30 октября, чиновник работает в должности последний день.

Напомним, Клещевников возглавил подразделение в июне 2019 года, став первым начальником управления, назначение которого утвердила Наталья Котова, став мэром.

Максим Клещевников родился в Челябинске в 1980 году. В 2006 году закончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Свою трудовую деятельность начал в августе 1999 года в должности исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд развития регионального туризма». С 2001 года по 2005 год работал инструктором Центра олимпийской подготовки при комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации Челябинской области.

В феврале 2005 года переведен в Комплексный центр олимпийской подготовки Челябинской области на должность старшего инструктора.

В июле 2007 года назначен на должность директора МБУ ДО ДЮСШ «Родонит». С декабря 2017 года работал в должности заместителя начальника управления по ФКС и Т администрации Челябинска. С апреля 2019 года – временно исполнял обязанности начальника управления. Интересно, что в 2019 году активно муссировались слухи о намерении бывшего еще в апреле главой города Владимира Елистратова назначить начальником спортуправления другого кандидата. Однако Наталья Котова настояла на своем праве решить этот вопрос самостоятельно (она тогда занимала должность первого вице-мэра и курировала социальные вопросы, культуру и спорт).

Челябинск, Виктор Елисеев

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