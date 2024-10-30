Глава Коркинского округа ушла в отставку

Наталья Лощинина покидает пост руководителя муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина уходит с должности руководителя муниципалитета. Об этом чиновница заявила в своем телеграм-канале.

Причиной отставки она назвала произошедшие на прошлой неделе массовые беспорядки, вызванные убийством женщины-таксиста представителями цыганской общины.

Напомним, убийство произошло 23 октября, тело погибшей коркинки обнаружили в частном секторе.

По подозрению в убийстве задержали 17-летнего цыгана. О причастности к преступлению этнического сообщества в Коркино говорили с самого начала: именно от них поступил вызов, оказавшийся последним в жизни 40-летней горожанки.

В ночь с 24 на 25 октября в городе вспыхнули стихийные беспорядки. Возмущенные жестоким убийством коркинцы пришли в поселок, где живут цыгане, и начали поджигать дома и автомобили. Обитатели домов встретили их ружейным огнем. Погром остановило вмешательство силовиков.

При этом Наталья Лощинина поначалу ограничилась лишь выражением соболезнований и указанием о проведении заседания комиссии по противодействию экстремизму. И даже не стала принимать участия во встрече с жителями представителей областного руководство силовых структур и вице-губернатора Челябинской области Алексея Фартыгина: как объяснили ее подчиненные, чиновница была в отпуске.

В итоге региональное руководство, по большому счету, обвинило в произошедшем именно местные власти, а губернатор Алексей Текслер назвал работу окружной администрации неудовлетворительной.

«Так называемая «цыганская проблема» существовала очень давно и известна администрации не только как представителям власти, но и как жителям округа. И эта проблема никогда не замалчивалась. Начиная с 2019 года, мы обращались во все возможные инстанции. И после этого проводились беседы, рейды. Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья – не единожды оскверненную могилу свекра, – заявила Лощинина, комментируя свою отставку. – Тем не менее, раз произошли волнения, люди не поверили в неотвратимость наказания преступника, значит проделанной нами работы оказалось недостаточно. Как верно сказал губернатор, трагедия послужила спусковым крючком. И я убеждена, что глава отвечает не только за все хорошее, что происходит на территории округа, но и за все нерешенные проблемы. И как руководитель округа, принимаю на себя всю полноту ответственности и решаю сложить свои полномочия. В данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены. Решение уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа».

Челябинск, Виктор Елисеев

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