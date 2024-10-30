Ни приехать, ни уехать: южноуральцы подняли вопрос транспортного сообщения с Челябинском

Жители северной части Челябинской области подняли вопрос транспортного сообщения с региональным центром.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы заявляют, что сейчас очень трудно добираться до Челябинска из Кыштыма, Каслей и Верхнего Уфалея.

«Из Кыштыма в Челябинск едет только один автобус один раз в сутки: в 10- 25 , из Челябинска в Кыштым почти та же картина: 13-20 и 16-05, ещё по некоторым дням в 10-20. Два года назад и рано утром были автобусы из Кыштыма и до 20:30 ходили из Челябинска в наш город, – пишут кыштымцы в паблике «Текслер, помоги!». – А сейчас как люди должны добираться, если в областном центре все сконцентрировано, особенно что касается здоровья? Теперь даже в больницу областную не съездить!

Да, есть поезд, который отправляется ночью в 4:49, но, извините, это не всегда удобно: если мне надо в больницу к 14 часам, зачем я буду приезжать в Челябинск в 7 утра (тем более если человек болен)? Да и идти на вокзал в 4 утра мало удовольствия и большой риск!

Ну, хорошо, раз – другой съездил, но если нужно часто? Я не помню, чтобы те же 2 – 3 года назад ходили пустые автобусы – всегда был народ. И они ходили часто, только утром было несколько: в 6, в 7, в 8 утра (время примерно), и потом ещё было до обеда несколько, а также проходящие из Уфалея, Вишневогорска, через Увильды, через Новогорный. Так было всегда, сколько я помню. А сейчас что происходит? Не у всех есть личные автомобили, а просить кого-то тоже не всегда можно (люди работают, имеют свои планы).

А если вернешься в Кыштым на уфалейском поезде, который приходит в 21:16, то уже маршруток добраться до дома с вокзала нет. А если нужно добираться в радиогородок, на Каолиновый или на Нижний? По темноте идти, по дороге, где практически нет тротуара и гоняют поздно вечером машины! Или через железнодорожные пути, болото – на ощупь! А о студентах подумали? Такое ощущение, что средневековье не за горами».

«Так же и из Уфалея, и из Касли не уедешь ни в Челябинск, Кыштым», – жалуются жители соседних городов.

«Почему отменили дневной поезд Челябинск – Верхний Уфалей, Верхний Уфалей – Челябинск? На скорый поезд постоянно нет билетов, что из Уфалея, что из Челябинска перед выходными, праздниками и после, – пишут уфалейцы. – вопрос губернатору, как людям добираться? В Екатеринбург ходят все поезда и пригородный не отменяют».

В областном миндортрансе кыштымцам ответили: «В настоящее время проводится конкурс на определение перевозчика на маршрут Челябинск – Кыштым. Срок проведения конкурсных процедур – месяц. С декабря проблема перевозок будет решена».

На жалобы каслинцев и уфалейцев реакции пока не последовало.

Челябинск, Павел Зварзин

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