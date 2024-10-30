Руководство южноуральской полиции взяло на контроль ситуацию с обманом жительницы Варненского района мигрантами

В областном ГУ МВД взяли на контроль ситуацию с обманом жительницы Варненского района, лишившейся 1,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, информация об обмане жительницы поселка Катенино Варненского района недобросовестными строителями была опубликована в социальных сетях.

По словам южноуральцев, женщина, чей сын погиб в зоне проведения специальной военной операции, передала злоумышленникам полтора миллиона рублей для проведения строительных работ. Получив деньги, мужчины через несколько дней скрылись и перестали выходить на связь с заказчиком. В сообщениях также утверждается, что они являются представителями одной из этнических диаспор.

История вызвала живой отклик в обществе, потребовавшем у правоохранителей помочь женщине и призвать к ответственности злоумышленников.

По поручению руководства регионального полицейского главка профильные службы полиции проводят детальную проверку всех обстоятельств.

«В настоящее время создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные сотрудники органов внутренних дел. Полицейскими проводится дополнительный осмотр места происшествия, для выяснения объективной картины произошедшего стражи порядка подробно опрашивают потерпевшую, расспрашивают жителей поселка, владеющих информацией о случившемся. Полицейскими организованы мероприятия по установлению маршрута передвижения транспортного средства предполагаемых подозреваемых», – уточнили в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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