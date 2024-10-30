Депутаты Увельского района одобрили отказ от самостоятельности поселений

В собрании депутатов Увельского района поддержали участие территории в муниципальной реформе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Увельского района, депутаты муниципального парламента большинством голосов (при одном воздержавшемся) поддержали инициативу о преобразовании района в муниципальный округ.

Параллельно с 24 октября в сельских поселениях проходят сессии советов депутатов, на которых рассматривается вопрос предстоящего объединения территорий, входящих в состав Увельского района, в целях его преобразования в Увельский муниципальный округ.

Заседания советов уже прошли в Хуторском, Мордвиновском, Каменском, Половинском, Красносельском, Кичигинском поселениях. До конца недели вопрос обсудят и депутаты остальных поселений.

Напомним, в ближайшее время без органов местного самоуправления останутся все городские и сельские поселения в Ашинском, Кусинском, Еманжелинском и Увельском районах. О планах превратить их в муниципальные округа губернатор Алексей Текслер рассказал на прошлой неделе.

Суть муниципальной реформы в объединении всех самостоятельных муниципальных образований в одно. Их администрации и советы депутатов, естественно, ликвидируются, а управляться все поселения будут из единого центра.

Программа укрупнения муниципалитетов началась в регионе в 2022 году. Первым стал Коркинский район. Там не скрывали, что одна из причин объединения – своевольность поселковых администраций и советов.

«Они имеют возможность проводить свой политический курс, организовывать очаги нестабильности и некоторых народных волнений», – заявляла в марте 2022 года представлявшая законопроекты замглавы Коркинского района по правовым вопросам Юлия Кияткина.

В текущем году в муниципальные округа превратились Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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