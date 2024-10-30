Власти Челябинской области официально назвали кандидата на пост главы контрольно-счетной палаты региона

Министр финансов Челябинской области переходит в контрольно-счетную палату.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Алексей Текслер внес кандидатуру регионального министра финансов Андрея Пшеницына для назначения на должность председателя контрольно-счетной палаты области в заксобрание региона.

Областной парламент рассмотрит кандидатуру чиновника и направит в квалификационную комиссию Счетной палаты РФ документы для получения заключения о его соответствии должности председателя КСП.

Андрей Пшеницын возглавляет министерство финансов Челябинской области на протяжении 14 лет. Родился в Челябинске в 1965 году. В 1989 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «История», в 1997 году – по специальности «Финансы и кредит».

До 1995 года работал в коммерческих структурах, после в администрации Челябинской области – в 1999-2004 годах на должности заместителя и первого заместителя начальника главного финансового управления. В 2004 году был назначен первым заместителем министра финансов Челябинской области, а в 2010 году – министром финансов региона.

Напомним, Алексей Лошкин покинул кресло председателя КСП 21 октября. А уже на следующий день сделал стремительную карьеру в администрации Челябинска, получив сначала должность вице-мэра по правовым и имущественным вопросам и – буквально сразу же – статус временно исполняющего полномочия главы города.

После перехода Андрея Пшеницына в КСП, региональное министерство финансов может возглавить его заместитель Антон Прыгунов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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