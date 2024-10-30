В мэрии Челябинска нашли замену ушедшему начальнику спортуправления

В администрации Челябинска назначили руководителя городского управления по физической культуре и спорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 ноября управление по физической культуре и спорту администрации города возглавит Александр Ильиных.

Александр Ильиных окончил в 2006 году Уральский государственный университет физической культуры, в 2013 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

До назначения в течение 10 лет работал директором МБУ «Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной».

Напомним, ранее стало известно, что начальник городского управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников подал в отставку. Он возглавлял структуру с 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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