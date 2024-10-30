Прокуратура проверит благоустройство Алого поля в Челябинске, пришедшее в негодность по окончании работ

В региональной прокуратуре отреагировали на возмущение челябинцев, шокированных разваливающейся у них на глазах тротуарной плиткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской областью, надзорное ведомство организовало информации о ненадлежащем выполнении работ по благоустройству сквера «Алое поле» в Челябинске.

Напомним, летом текущего года горожан насторожили действия рабочих, начавших выкорчевывать в парке полюбившуюся им тротуарную плитку красноватого оттенка. Власти объяснили, что работы согласованы, и вместо начавшей уже разрушаться «красной» плитки появится новая, более прочная.

Объяснения чиновников не слишком удовлетворили челябинцев, оказавшихся не в восторге от перспективы замены ярких «кирпичей» серыми плитами. Но оказалось, что это не единственная проблема.

«В центральном сквере Челябинска уложили кривую плитку за 54 миллиона рублей, – прокомментировали сегодня, 30 октября, в Челябинском региональном отделении Общероссийского Народного фронта. – В системе Госзакупок есть электронные документы об исполнении контракта. Состояние вновь уложенной плитки оставляет желать лучшего: трещины, сколы, неровная укладка плитки. Также у нас вопросы к качеству используемого материала. По контракту предусмотрен материал гранит – камень, который должен прослужить десятилетия. А по факту мы видим материал, который уже разрушается».

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о контактной системе должностными лицами администрации Центрального района Челябинска и подрядной организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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