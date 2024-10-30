Выборы главы Саткинского округа прошли без сюрпризов

Саткой и окрестностями в новом статусе будет руководить экс-глава Саткинского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 октября, депутаты Собрания депутатов Саткинского муниципального округа утвердили главу нового территориального образования. Им стал Александр Глазков, занимавший до настоящего времени пост главы Саткинского района. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, в декабре прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер согласовал упразднение Саткинского района, Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея, а также изменение статуса Саткинского района на статус Саткинского округа с административным центром в городе Сатка.

В сентябре года текущего прошли выборы первого состава собрания депутатов обновленного территориального образования, после чего объявили конкурс на должность главы округа. Желающих поучаствовать в нем оказалось немного, и парламентариям пришлось выбирать между действующим главой района, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Александром Глазковым и директором ООО «КомСервис» Михаилом Итальевым.

Сегодня депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру г-на Глазкова.

«1 ноября официально вступаю в должность главы Саткинского муниципального округа», сообщил чиновник в своем канале по итогам заседания окружного парламента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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