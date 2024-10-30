В Челябинске меняется схема организации дорожного движения на оживленных перекрестках

На двух крупных перекрестках на северо-западе Челябинска изменится схема организации движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, в ближайшее время будут изменены разрешенные направления движения по полосам и установлены дополнительные секции для поворота налево на пересечениях улиц:

Братьев Кашириных и Салавата Юлаева;

Братьев Кашириных и Академика Макеева.

Схема: телеграм-канал «Челябинский дорожник» / t.me/kdhchel

На обоих перекрестках будет запрещен поворот налево одновременно с движением вперед. Светофоры оснастят дополнительной секцией, обозначающей поворот налево отдельно от других направлений.

Схема: телеграм-канал «Челябинский дорожник» / t.me/kdhchel

«Решение об изменении схемы организации движения на этих перекрестках принято по результатам мониторинга трафика и согласовано с Госавтоинспекцией», – уточнили представители городской администрации.

Работы по установке знаков и смене схемы движения планируется завершить не позднее 8 ноября.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на средства регулировки движения на этих перекрестках.

Челябинск, Виктор Елисеев

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