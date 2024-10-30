Каждый пятый россиянин втихую пьет на работе

Стало известно, сколько россиян втайне пьют на работе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый пятый работник в России скрашивает рабочее время выпивкой. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные компании «Битрикс24».

По крайней мере, 17% участников проведенного онлайн-сервисом опроса честно сказали, что втихую выпивают в течение рабочего дня.

Многие ли позволяют себе употреблять алкоголь открыто, неизвестно. Но, как оказалось, в 62% коллективов принято отмечать праздники со спиртным. Причем каждое десятое застолье (6,6%) организуют после подписания важного договора.

Во время корпоративов горячительные напитки есть на столе в 81% случаев.

Зато в качестве приемлемого подарка алкоголь воспринимают лишь 57% респондентов. 36% участников опроса ответили, что могут преподнести подарок «с градусом» коллегам, а 34% – клиентам или партнерам.

Интересно, что большинство россиян не считают отношение к спиртному обусловленным возрастом. С такой формулировкой согласились лишь 32% респондентов. Из них почти половина считает, что молодежь менее лояльна к нему, чем люди среднего возраста, отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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