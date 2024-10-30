«Трактор» дома разгромил «Сибирь»

Челябинский «Трактор» на домашней арене обыгрывает «Сибирь» из Новосибирской области – 5:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе команды уверенно начали встречу, и в первом периоде борьба шла почти на равных.

И все-таки к концу игрового отрезка челябинцы доказали, что не зря возглавляют таблицу Восточной конференции. На 19-й минуте матча хозяева организовали быструю атаку. Михаил Котляревский оставил у синей линии шайбу Владимиру Ткачеву, тот продвинулся по центру и скинул пас налево Котляревскому, а тот вколотил шайбу под перекладину соперника – 1:0.

Во втором периоде преимущества челябинцев стало уже явным. На 22-й минуте встречи Максим Шабанов прорывается в зону сибиряков по левому флангу, отдает шайбу накатывающему на пятак Никите Тертышному, и тот спокойно отправляет ее в ворота – 2:0. На 39-й минуте Илья Карпухин переводит шайбу на правый фланг Андрею Светлакову, а тот простреливает на пятак, и Виталий Кравцов в касание отправляет ее в ворота – 3:0.

В третьем игровом отрезке челябинцы продолжили разгром. На 42-й минуте Владимир Ткачев получает шайбу от Виталия Кравцова и увеличивает отрыв – 4:0. Спустя две минуты Артем Блажиевский ставит победную точку – 5:0, уверенная победа лидера Восточной конференции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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