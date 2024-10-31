31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

13:30 Челябинск – Встреча «Эмоциональная разгрузка для мам с маленькими детьми через творчество» в клубе «Ленивая мама»: мастер-класс по плетению съемных браслетов в стиле макраме (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)