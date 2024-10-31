31 октября ожидаются следующие события – Челябинск

31.10.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Обсуждение вопросов инклюзивного образования в творческом вузе (Челябинский государственный институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а)
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10:15 Челябинск – Welcome-встреча: мастер-класс «Повышение доверия клиентов» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114, зал заседаний депутатов)
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11:00 Челябинск – Показ спектакля «Беспалый» по одноименному рассказу В. Шукшина в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Новый Художественный театр, пр. Ленина, 19)
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13:00 Челябинск – Городская конференция ученического актива образовательных организаций и первичных отделений Движения первых «Твой выбор – твое будущее!» (Дворец пионеров и школьников, пр. Свердловский, 59, театральный корпус)
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13:30 Челябинск – Встреча «Эмоциональная разгрузка для мам с маленькими детьми через творчество» в клубе «Ленивая мама»: мастер-класс по плетению съемных браслетов в стиле макраме (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Показ пластического спектакля-перформанса «Временно.е» в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Дом актера имени В.И. Милосердова, ул. Цвиллинга, 15)
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15:00 Челябинск – Видео-презентация «Моя великая Россия» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Информационный час «Гостеприимная Россия» в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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16:00 Челябинск – Работы с интерьерами дома купца Беляевского (ул. Труда, 89)
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16:00 Челябинск – Открытие персональной выставки Ольги Вайлер «Живая материя» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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17:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» от организаторов проекта (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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19:00 Челябинск – Показ спектакля «Живой» по стихам и письмам В. Маяковского и А. Башлачева в рамках фестиваля актерских работ им. В.И. Милосердова (Театральное Пространство Свободы Алексея Тетюева, ул. Свободы, 2, корп. 10)
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