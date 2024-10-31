На Южный Урал надвигаются снегопад и метели

Южноуральских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, в ближайшие 2 дня на территории региона ожидаются снегопады и метели, на дорогах возможно образование гололедицы.

Госавтоинспекция напоминает об особенностях управления автомобилем. «Очень важно держать дистанцию. Выбирайте комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть. Включите ближний свет и противотуманные фары. В метель дальний свет работает хуже, чем ближний. Включив его, можно будет увидеть только летящий снег, а не дорогу. Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС», – советуют в силовом ведомстве.

️Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий.

Пешеходам особенно важно использовать световозвращающие элементы в темное время суток и переходить дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители их заметили и пропускают, напоминают в ГАИ.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителям рекомендуют обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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