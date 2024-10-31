Южноуральские парламентарии поддержали кандидатуру министра финансов на пост главы КСП

Законодательное собрание Челябинской области не стало возражать против кандидатуры Андрея Пшеницына в качестве нового руководителя контрольно-счетной палаты региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняло сегодня, 31 октября, в ходе очередного заседания южноуральского парламента. За кандидатуру главы регионального минфина депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, с предложением назначить Андрея Пшеницына руководителем контрольно-счетной палаты Челябинской области выступил глава региона Алексей Текслер. После одобрения документы чиновника направят в квалификационную комиссию Счетной палаты РФ для получения заключения о его соответствии должности председателя КСП. Само назначение произойдет не ранее декабря текущего года.

До этого времени Андрей Пшеницын продолжит руководить министерством финансов Челябинской области, во главе которого стоит уже 14 лет. Родился будущий чиновник в Челябинске в 1965 году. В 1989 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «История», в 1997 году – по специальности «Финансы и кредит».

До 1995 года работал в коммерческих структурах, после в администрации Челябинской области – в 1999-2004 годах на должности заместителя и первого заместителя начальника главного финансового управления. В 2004 году был назначен первым заместителем министра финансов Челябинской области, а в 2010 году – министром финансов региона.

Должность председателя контрольно-счетной палаты освободилась после того, как Алексей Лошкин покинул ее 21 октября. Уже на следующий день чиноник сделал стремительную карьеру в администрации Челябинска, получив сначала должность вице-мэра по правовым и имущественным вопросам и – буквально сразу же – статус временно исполняющего полномочия главы города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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