Из «эксов» – в «вице»: бывшему спикеру Челябинской гордумы дали новую должность

Бывшего председателя Челябинской городской думы Андрея Шмидта избрали вице-спикером регионального парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение приняло сегодня, 31 октября, Законодательное собрание Челябинской области.

Напомним, именно г-н Шмидт председательствовал в Челябинской городской Думе прошлого созыва. В новый состав муниципального парламента он также попал (по списку партии «Единая Россия» в ходе сентябрьских выборов). Но только для того, чтобы 1 октября сдать мандат – он перешел заместителю директора АО «Челябинский цинковый завод» Олегу Осипенко.

Председателем же новой гордумы, впервые за полтора десятилетия избиравшейся челябинцами напрямую, стал Сергей Буяков, отказавшийся перед этим от «корочек» депутата законодательного собрания.

Впрочем, без депутатского кресла Андрей Шмидт пробыл недолго: место в ЗСЧО ему освободил Дмитрий Мельников, также попавший в парламент по спискам. Здесь экс-спикер вошел в состав двух комитетов: по строительной политике и ЖКХ и по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.

Андрей Шмидт родился в 1974 году в Челябинске. В 1996 году окончил энергетический факультет Челябинского государственного технического университета (ныне – ЮУрГУ). Впоследствии получил второй диплом того же вуза по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», а также окончил очную аспирантуру ЮУрГУ.

С 1997 года – председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов ЧГТУ. В 2006 году назначен начальником управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного университета. В 2009 году избран председателем объединенной первичной профсоюзной организации ЮУрГУ.

С 2012 года – заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент сервиса» ЮУрГУ. С 2013 года – проректор ЮУрГУ по учебной работе.

Пять раз избирался депутатом Челябинской городской Думы. В 2019 году возглавил городской парламент. Но в новом составе гордумы уступил место председателя Сергею Буякову.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube