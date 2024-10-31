В Челябинске два года не могут расследовать смерть новорожденного

В Челябинске два года не могут расследовать смерть новорожденного в реанимации одной из больниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла осенью 2022 года. Ребенок родился недоношенным, но роды прошли без осложнений. Однако через несколько дней малыш скончался. Родителям сказали, что у него был порок сердца. Но семья считает, что в смерти ребенка виноваты врачи, которые скрывали от них происходящее.

Отец малыша обратился в Следственный комитет. В декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». А экспертизу назначили только на конец лета 2023 года. Потом ее, по словам родителей, несколько раз переносили и провели только в мае текущего года. И оказалось, что у ребенка нет внутренних органов.

«Провели эксгумацию и допэкспертизу вскрытия и обнаружили, что все органы отсутствуют полностью. Патологоанатом не вложил внутренние органы и головной мозг ребенка, тем самым скрыл состав преступления медиков. Дело всячески пытаются закрыть»– цитирует родителей «Агентство чрезвычайных новостей».

Отец малыша также заявил, что некоторые материалы уголовного дела пропали, а экспертиза СЭЦ прошла с нарушениями: следователь не направил материалы дела, протоколы допросов, а также медкарты, которые должны были направляться в СЭЦ с аудиозаписями. Данные аудиозаписи пропали из уголовного дела. Началась служебная проверка».

По этому поводу семья снова обратилась в Следственный комитет. Их обращение приобщили к уже возбужденному делу. «Это огромное нарушение и данный состав преступления должен был обратится в новое уголовное судопроизводство»– считают родители.

Отметим, что в октябре 2023 года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова доклад о ходе и результатах расследования этого уголовного дела. А и.о. директора ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» Александру Соболеву было поручено доложить о причинах длительного срока производства судебной экспертизы.

«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – заявляли тогда в СК РФ.

Но, как уже сообщалось, экспертизу провели только в мае, а расследование до сих пор не закончилось.

Теперь Бастрыкин требует, чтобы руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасин доложил о причинах допущенной по уголовному делу волокиты и ускорил расследование.

Отметим, что это не единичный случай.

Накануне Бастрыкин потребовал доклад о расследовании еще одной смерти:

«В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» размещено обращение жительницы Челябинской области. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств некачественного оказания ей медицинской помощи при родовспоможении в декабре прошлого года в больнице в городе Челябинске, что привело к гибели плода, – сообщили в ведомстве. – До настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Заявительница отмечает затяжной характер расследования».

Челябинск, Софья Артемьева

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