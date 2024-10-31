Ноябрь на Южном Урале будет нехолодным и неснежным

Последний месяц осени на Южном Урале будет относительно теплым и сухим.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ноябре среднемесячная температура воздуха в регионе ожидается в пределах -3,-6 градусов, что на 1,5 градуса выше нормы (норма -4,-6).

Немного меньше номы ожидается и количество осадков (норма 18-27 мм, в горных районах 37-46 мм).

При этом месяц начнется с осадков в виде дождя и мокрого снега, а на следующей неделе температуры окончательно перейдут в отрицательную область. А в последние дни ноября может похолодать до -20. Но большую часть месяца днем столбики термометров не будут опускаться ниже -10.

«Ноябрь более «зимний» месяц из всех осенних, так как уже в начале месяца происходит переход среднесуточных температур через 0 градусов, – отмечают синоптики. – Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров. Число дней с метелью в среднем достигает 4-9 (максимальное количество достигает 10-22 дней в месяц).

В ноябре в среднем 1-2 дня (в отдельные годы 5-13 дней) на всей территории области наблюдаются случаи отложения мокрого снега, изморози, гололеда. Также в этом месяце не редки и морозы, к примеру, в 2022 году в третьей декаде ноября установилась аномально холодная погода с минимальными температурами до -31,-34 градусов (абсолютный максимум зафиксирован на уровне +17 градусов).

Атмосферное давление в ноябре составляет 737-745 мм. рт. ст., в Челябинске – 745 мм. рт. ст. В отдельные годы оно опускается до 710 мм.рт.ст. или повышается до 767 мм. рт. ст., а в Челябинске давление колеблется в пределах 719-767 мм. рт. ст.

В ноябре преобладают ветры западного и юго-западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3-4 м/с, в Челябинске – 3 м/с. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв ветра достигает 18-28 м/с, в Челябинске – 16-20 м/с.

Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 40-76 часов».

Челябинск, Софья Артемьева

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