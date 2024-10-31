Новые автобусы должны усилить два маршрута, соединяющие Челябинск и Копейск

38 новых автобусов должны усилить связь Копейск-Челябинск уже в ноябре.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 1 ноября на маршруты №125 и №123 начнут выходить новые автобусы, что позволит улучшить важнейшую связку Челябинска и крупного города-спутника.

На маршруте №123 «Копейск – Парк Гагарина» будет работать до 22 машин большого класса + 3 резервные, на №125 «Копейск – Железнодорожный вокзал» – 16 машин среднего класса + 2 резервные.

Все автобусы с кондиционерами, низкопольные, в единой ливрее, на газомоторном топливе.

Оплатить проезд можно будет по банковской карте, по транспортной карте Челябинска и за наличный расчет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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