Инвалиду-южноуральцу, пожаловавшемуся на разваливающийся дом, предложили переехать в жилье без стекол

Жителя разваливающегося дома в Карталинском районе поставили перед непростым выбором.
Напомним, история с отваливающейся стеной жилого дома в поселке Знойный Карталинского района облетела СМИ в начале октября текущего года. Разваливающийся барак по улице Степной, 1, ветхо-аварийным признали лишь недавно, так что расселять его чиновники не торопились. А нынешней осенью в доме начала отваливаться стена. Пришлось жителям подпирать ее подручными средствами, чтобы хоть как-то перезимовать.
Общественники обратили на проблему внимание надзорных органов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, после того как прокуратура начала проверку, местная администрация предложила обитающему в одной из квартир инвалиду переехать на время в маневренное жилье.
Казалось бы, можно радоваться. Только выяснилось, что во временном жилье нет даже стекол: оконные проемы затянуты целлофановыми пакетами. А по стенам и потолку расползаются гниль и плесень.
Впрочем, отмечают активисты справедливости ради, инвалиду предложили еще и комнату в общежитии. По соседству с асоциальными личностями, и качеством немногим лучше жилья без стекол.
Общественники вновь обратились в прокуратуру региона и к губернатору Челябинской области с просьбой провести проверку ситуации и дать оценку действиям местных властей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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