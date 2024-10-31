Полиция Южного Урала начала тотальные проверки иностранных пассажиров авиа- и железнодорожного транспорта

Силовики проводят в Челябинской области проверки всех иностранцев, использующих авиа- и железнодорожный транспорт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по поручению руководство регионального полицейского главка в регионе проводится проверка по учетам МВД России всех иностранных граждан, прибывающих на Южный Урал, а также следующих транзитом авиа- и железнодорожным транспортом на законность пребывания в России и причастность к совершению преступлений.

Так, установлен 34-летний гражданин ближнего зарубежья, в отношении которого Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области вынесено решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации. Мужчина следовал транзитом на поезде через Челябинск. Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из Южно-Уральского линейного управления на транспорте иностранца задержали. Приезжему сокращен срок пребывания с уведомлением о необходимости покинуть территорию Российской Федерации в течение трех дней. В случае неисполнения обязанности по выезду мигрант будет принудительно удален из страны.

В текущем году в Челябинской области в два раза увеличилось количество принятых решений о сокращении срока пребывания иностранным гражданам в регионе и число депортаций за неисполнение таких решений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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