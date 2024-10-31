Бывший начотдела безопасности больницы Миасса ответит в суде за аферу с «мертвыми душами»

В Челябинской области перед судом предстанет бывший начальник отдела безопасности городской больницы, обвиняемый в хищении 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела безопасности одного из медицинских учреждений Миасса, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 14 июня 2019 по 25 апреля 2024 года южноуралец, используя свое служебное положение, присвоил более 5 миллионов рублей, предназначавшихся для выплаты заработной платы. Для этого он фиктивно трудоустроил 13 работников на вакантные должности возглавляемого подразделения. Хотя «мертвые души» никакой работы не выполняли, зарплата регулярно поступала на оформленные на них банковские карты. Деньги мужчина забирал себе.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Ущерб в ходе расследования южноуралец возместил в полном объеме.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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