Жители поселка под Челябинском вынуждены сбрасываться на ремонт дороги

Копейчане собирают деньги, чтобы отсыпать дорогу-решето, отчаявшись ждать помощи от властей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке Горняк города Копейска дорога на улице 19-го Партсъезда – настоящее решето.

«Местные жители копят деньги на ремонт. Уже собрали на 40 тонн щебня. Ведь местные чиновники помогать не планируют. А дорога нужна. Пытаясь добраться по ней пешком, дети приходят и приезжают в учебные заведения в грязной обуви и в грязной одежде», – рассказали общественники.

Активисты обратились к губернатору Челябинской области с просьбой взять ситуацию на контроль и решить вопрос с ремонтом дороги. Ведь администрация Копейска ограничивается отписками, уверяют южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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