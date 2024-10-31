В Миассе водитель маршрутного автобуса ответит в суде за гибель пассажирки

Водитель ответит в суде Миасса за гибель пассажирки, выпавшей из автобуса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, 25 июля текущего года, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, южноуралец, не убедившись в безопасности маневра, в момент высадки пассажиров начал движение с незакрытой дверью. Одна из пассажиров потеряла равновесие и упала на проезжую часть. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
️Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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