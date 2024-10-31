Экс-замминистра экономразвития Челябинской области отменили обвинительный приговор

Уголовное дело в отношении бывшего заместителю министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и его подельника вернули в суд первой инстанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение принял сегодня, 31 октября, седьмой кассационный суд общей юрисдикции

Напомним, Антона Бахаева задержали в июле 2018 года. Через полгода в деле появился еще один обвиняемый – директор компании «Элефант» Михаил Смирнов.

Чиновника и коммерсанта обвинили в том, что они присвоили 31 миллион рублей, предназначенных для подготовки российско-казахстанского форума, проходившего в Челябинске в 2017 году. По версии следствия, для этого смету на подготовку мероприятия завысили примерно на треть – из бюджета на это получили 131 миллион рублей. Деньги проходили через структуры, связанные с Михаилом Смирновым.

Рассмотрение уголовного дела началось в феврале 2020 года, растянувшись почти на четыре года. В январе 2024 года суд приговорил Антона Бахаева к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Михаил Смирнов получил шесть лет условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор не устроил ни гособвинение, ни подсудимых. Наконец, дело дошло до кассационного суда. Он отменил обвинительный приговор и направил уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином судей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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