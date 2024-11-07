На Урале отказались выпустить из-под стражи чиновников из Челябинска и Екатеринбурга

В Челябинске отказались выпустить из-под стражи бывших высокопоставленных чиновников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, рассмотрена апелляционная жалоба защитника бывшего председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева на постановление Центрального районного суда от 14 октября 2024 года. Тогда экс-чиновнику продлили срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу до 16 января 2025 года.

Адвокат просил вердикт отменить, избрать в отношении подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд оставил решение суда первой инстанции без изменения в части вида избранной ранее меры пресечения и срока ее действия.

Напомним, Репринцев обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Аналогичная ситуация складывается и с бывшим заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Андреем Кислицыным, обвиняемым в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Его защита просила избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако экс-чиновник останется под стражей минимум до 27 ноября.

Челябинск, Павел Зварзин

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