В Коркино завершили прием документов на пост мэра

В Коркино завершился прием документов от желающих занять кресло мэра.
Как уже сообщал «Новый День», прежняя глава муниципалитета Наталья Лощинина ушла в отставку после массовых беспорядков, вызванных убийством женщины-таксиста представителями цыганской общины.
На вакантную должность заявились 7 человек:
– руководитель городского управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев,
– директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов,
– директор ООО «Тайян» Олег Калашников,
– испытатель-механик двигателей СКБ «Турбина» Борис Карпенков,
– исполняющий обязанности мэра Александр Орел,
– сотрудник торгового дома «УралСпецМаш» Евгений Соколов,
– советница главы города Ирина Тишина.
Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы округа назначено на 20 декабря.
Коркино, Павел Зварзин
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