В Коркино завершили прием документов на пост мэра

В Коркино завершился прием документов от желающих занять кресло мэра.

Как уже сообщал «Новый День», прежняя глава муниципалитета Наталья Лощинина ушла в отставку после массовых беспорядков, вызванных убийством женщины-таксиста представителями цыганской общины.

На вакантную должность заявились 7 человек:

– руководитель городского управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев,

– директор ООО «Стройбаза» Андрей Горохов,

– директор ООО «Тайян» Олег Калашников,

– испытатель-механик двигателей СКБ «Турбина» Борис Карпенков,

– исполняющий обязанности мэра Александр Орел,

– сотрудник торгового дома «УралСпецМаш» Евгений Соколов,

– советница главы города Ирина Тишина.

Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы округа назначено на 20 декабря.

Коркино, Павел Зварзин

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