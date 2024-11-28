Большой театр решил сделать балет «Щелкунчик» доступным для всех

Главный новогодний спектакль Большого театра – балет «Щелкунчик» одновременно увидят жители крупных российских городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановка Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа), впервые показанная в 1966 году, стала культовой и очень популярной. Ежегодно за билетами выстраивались огромные очереди, а на перепродаже можно было сделать состояние.

Например, в прошлом году желающим попасть на спектакль пришлось отстоять в очереди больше недели: друзья и родственник подменяли друг друга, чтобы не потерять место. Некоторые, как всегда, пытались взять нахрапом, поэтому у касс произошла давка. А у перекупщиков стоимость билетов достигала 300 тысяч рублей. В адрес театра рекой лились упреки в неспособности организовать продажу онлайн.

В этом году систему продажи билетов на главное новогоднее представление решили изменить: билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны для приобретения только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Старт продаж назначен на 2 декабря. Билеты будут именные с указанием паспортных данных, один человек сможет приобрести не более 4 мест.

Часть билетов будет продана на аукционе. Начальная стоимость – 50 тысяч рублей за одно место.

Однако в этом году вместе со счастливчиками, сумевшими купить билеты, увидеть легендарную постановку смогут миллионы жителей России: вечером 30 декабря и утром 31 декабря прямая трансляция будет организована в более чем 100 кинотеатрах крупных городов. В списке – все миллионники и масса других городов, как областных центров, так и населенные пункты поменьше.

Кроме того, 31 декабря в 20:00 по московскому времени Большой театр обещает провести онлайн-трансляцию новогоднего балета в своем официальном сообществе ВКонтакте.

Обсуждая новость в соцсетях, жители России предлагают провести трансляцию на канале «Культура» – для тех, у кого нет возможности смотреть в интернете, а также заменить «Щелкунчиком» «голубые огоньки».

Москва, Анастасия Палей

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