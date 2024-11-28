российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 ноября 2024, 15:29 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Все декабрьские билеты на «Щелкунчик» распроданы

Жители Екатеринбурга не намерены отказываться от многолетней городской традиции – ходить всей семьей в новогодние каникулы на балет «Щелкунчик».

Как следует из информации на сайте Екатеринбургского театра оперы и балета, билеты на все декабрьские спектакли, и на утренние, и на вечерние, уже проданы, в том числе и самые дорогие – по 10-12 тысяч рублей.

На 3-10 января остались немногочисленные билеты в партер и бельэтаж, самые дешевые – по 8 тысяч рублей.

Между тем некоторые артисты балета не понимают желание родителей непременно прийти на эту постановку всей семьей. Классический балет идет 2,5 часа, а детям выдержать такой длинный спектакль очень сложно. В театре есть представления, которые больше подходят для маленьких зрителей, например, детская опера «Морозко». Впрочем, на конец декабря на нее билетов тоже уже не осталось.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году увидеть «Щелкунчика» в исполнении труппы Большого театра смогут практически все желающие. Вечером 30 декабря и утром 31 декабря прямая трансляция будет организована более чем в 100 кинотеатрах крупных городов. В списке – все миллионники и масса других городов, как областных центров, так и населенные пункты поменьше. Кроме того, 31 декабря в 20:00 по московскому времени Большой театр обещает провести онлайн-трансляцию новогоднего балета в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Большой театр решил сделать балет «Щелкунчик» доступным для всех

Метки / Новый год

Россиянам рассказали, сколько придется потратить на новогоднюю елку / Дед Мороз на дом: сколько стоит визит зимнего волшебника / В Историческом сквере собирают главную елку города / В Екатеринбурге объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление – для предприятий и горожан / В новогодние каникулы за границу собираются только 1% россиян / Новогодние елки в свердловских лесничествах можно будет купить от 65 рублей / На площади 1905 года установят две смотровые площадки / На Урал привезли 400 тонн новогодних товаров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Новый год,