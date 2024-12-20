В Челябинске огласили приговор участникам массовой драки у школы

Челябинцам, задержанным за драку с мигрантами-подростками два года назад, вынесли приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курчатовский районный суд Челябинска признал четверых молодых людей виновными в хулиганских действиях.

Напомним, инцидент произошел почти два года назад на территории образовательного центра №5 на северо-западе областного центра. История прогремела на всю страну.

8 февраля 2023 года в холл учреждения заскочил старшеклассник, явно пытавшийся скрыться от кого-то. Вслед за ним в помещение вбежали еще несколько подростков. Один из них держал в руках молоток, еще один – предмет, похожий на пистолет, у третьего в руках была бита. Всего преследователей было семеро.

Началась драка. Во время побоища разбили окно. Когда на подоспели охранники образовательного центра, ее участники разбежались. С места происшествия госпитализировали двух человек.

Участников конфликта задержали достаточно быстро. В отношении тех, кто был инициатором побоища, возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

В ходе расследования выяснилось, что две компании (одна из них – дети мигрантов) встретились у соседней школы – образовательного центра №2, – где двое долгое время конфликтовавших старшеклассника назначили «стрелку», позвав на помощь своих приятелей. Разборки начались там, но поняв, что силы не равны, одна из компаний решила отступить. Вторая бросилась за ними. Так противостояние переместилось к ОЦ №5.

В итоге четверо молодых людей (лишь одному из них на момент инцидента было 18 лет, остальные были младше) предстали перед судом.

Судья признал их виновными, приговорив каждого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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