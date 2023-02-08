Посмотрели и ушли: сотрудники школы не стали вмешиваться в драку, развернувшуюся в холле учебного заведения

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту инцидента, произошедшего в образовательном центре №5 в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел сегодня в первой половине дня в микрорайоне Парковый. Группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать школьника, прибежавшего туда за мгновение до этого. У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен предметом, похожим на пистолет, еще у одного – бита. Всего нападавших было шестеро. Во время побоища разбили окно учебного заведения.

При этом сотрудники школы вели себя странно. Камеры наблюдения зафиксировали: когда вооруженные подростки влетели в школу и началась драка, в холле находился мужчина в верхней одежде – судя по всему, кто-то из родителей, женщина – сотрудник школы и две девочки.

Основные события разворачивались в «предбаннике», но двое парней вбежали в холл и прорвались через заграждающий турникет. Когда они выбежали обратно и присоединились к дерущимся, мужчина вышел за ними и попытался остановить побоище. Следом неторопливо проследовал школьный охранник, несколько секунд из-за двери понаблюдал за происходящем, так же неторопливо вернулся и вышел из поля зрения камеры.

Женщина в это время вывела девочек из холла и встала у одного из турникетов, перегораживая проход.

Примерно через полминуты охранник вернулся с двумя мужчинами: они подошли к двери в холл (уже разбитой), посмотрели, что происходит и ушли.

Между тем, мужчина в верхней одежде в одиночку пытался разнять дерущихся и даже загородить собой жертву, когда один из нападавших начал размахивать пистолетом.

Отметим, что стена между холлом и предбанником в школе стеклянная, поэтому камера зафиксировала весь инцидент.

Сотрудники школы в активную фазу потасовки предпочли не вмешиваться.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет проверено соблюдение безопасных условий пребывания учащихся в образовательной организации и исполнение федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – заявили в прокуратуре Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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