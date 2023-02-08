В Челябинске задержали подростков, устроивших бойню в школе

В Челябинске задержали всех участников сегодняшней бойни в школе.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел сегодня в первой половине дня в микрорайоне Парковый. Группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать школьника, прибежавшего туда за мгновение до этого. У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен предметом, похожим на пистолет, еще у одного – бита. Всего нападавших было шестеро. Во время побоища разбили окно учебного заведения.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, с места происшествия госпитализированы 2 человека, их состояние стабильное.

К вечеру в ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что установили квартиру, в которой прятались пятеро подозреваемых в нападении. Чуть позже появилась информация, что все задержаны. Выяснилось, что эти подростки уже попадали в поле зрение полиции.

Теперь следователи займутся выяснением роль каждого фигуранта инцидента.

Кстати, в квартире, где прятались подростки, обнаружены пистолет, винтовка и металлические пули.

Челябинск, Павел Зварзин

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