Южноуральский детский омбудсмен озвучила причину массовой драки школьников

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова озвучила причину массовой драки подростков в микрорайоне Парковый.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 8 февраля в микрорайоне Парковый. Группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать двух школьников, прибежавших туда за мгновение до этого. У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен пистолетом, еще у одного – бита.

После инцидента госпитализировали двух подростков.

Через несколько часов после драки всех нападавших задержали.

Несовершеннолетних после допроса отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, самого старшего отправили под домашний арест.

Правоохранительные органы настаивают на бытовом характере конфликта. Сначала в ГУ МВД по Челябинской области заявили, что «все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины».

Теперь с аналогичным заявлением выступила детский омбудсмен:

«С уверенностью могу сказать, что проведена беспрецедентная работа в разбирательстве по делу о нашумевшей драке подростков в ОЦ №5, 1 562 ученика в ОЦ №2 опрошено сотрудниками полиции с участием психологов, специалистов аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области для детального выяснения причин конфликта, – сообщила Евгения Майорова. – Конечно, процессуальные действия продолжаются, но могу сказать о том, что все полученные данные подтверждают, что конфликт произошёл действительно на основе личных неприязненных отношений, и все попытки увести его в другое русло не имеют никаких оснований».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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