Большинство задержанных за бойню в школе отпустили домой

Четверых задержанных за нападение на школьников в Челябинске отпустили домой.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 8 февраля в первой половине дня в микрорайоне Парковый. Группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать школьников, прибежавшего туда за мгновение до этого. У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен пистолетом, еще у одного – бита.

Пострадавших госпитализировали.

К вечеру полиция задержала пятерых нападавших, в квартире, где они прятались, нашли пистолет и винтовку.

Четверо из задержанных оказались несовершеннолетними, поэтому во время расследования они будут находиться под подпиской о невыезде. Еще одному уже исполнилось 18 лет, и следователи намерены ходатайствовать о помещении его под стражу.

Напомним, по факту вчерашней бойни возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Челябинск, Павел Зварзин

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