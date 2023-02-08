В челябинской школе вооруженные подростки устроили массовую драку

В Челябинске компания подростков избила школьника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 8 февраля, в первой половине дня в образовательном центре №5.

По словам очевидцев, группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать школьника, забежавшего туда за мгновение до этого. В соцсетях есть информация, что конфликт вспыхнул еще у образовательного центра №2, и в соседнюю школу его участники забежали случайно.

У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен предметом, похожим на пистолет, еще у одного – бита. Всего нападавших было шестеро. Возможно, кто-то из участников драки скрывал лицо под балаклавой.

Во время побоища разбили окно учебного заведения. Когда к месту драки подоспели охранники образовательного центра, ее участники разбежались, оставив истекающего кровью школьника.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, на месте в настоящее время работает полиция. Расследование инцидента на контроль взяло руководство регионального полицейского главка. Все участники драки установлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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