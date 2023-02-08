По факту побоища в челябинской школе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту сегодняшней драки в челябинской школе №5.

Как уже сообщал «Новый День», группа подростков ворвалась в холл учебного заведения и начала избивать школьника, прибежавшего туда за мгновение до этого. В соцсетях есть информация, что конфликт вспыхнул еще у образовательного центра №2, и в соседнюю школу его участники забежали случайно.

У одного из участников разборки в руках был молоток, другой был вооружен предметом, похожим на пистолет, еще у одного – бита. Всего нападавших было шестеро. Во время побоища разбили окно учебного заведения. Когда к месту драки подоспели охранники образовательного центра, ее участники разбежались.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, с места происшествия госпитализированы 2 человека, их состояние стабильное.

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), по факту драки на территории школы.

По данным следствия, в дневное время 8 февраля текущего года на территории одной из школ Курчатовского района областного центра произошла драка на почве бытового конфликта между двумя группами подростков – учащихся старших классов. В лечебное учреждение поступили двое пострадавших с побоями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают следователи – криминалисты аппарата следственного управления.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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