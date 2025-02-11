Без интриги: в Верхнем Уфалее определились с новым главой

В Верхнем Уфалее завершился прием документов на конкурс по выбору нового главы городской администрации. На вакантное место претендуют два человека. Оба из Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», прежний мэр Сергей Тарасов ушел в отставку в конце февраля. Исполняющим обязанности мэра назначили председателя местного собрания депутатов Сергея Ханина. А вчера у него появился новый заместитель – бывший председатель совета депутатов Ленинского района Челябинска Андрей Рябенко. Он же стал первым претендентом на мэрское кресло. Конкуренцию ему составит Николай Лепешкин – директор управляющей компании «Ленком», принадлежащей родственнику Андрея Рябенко.

Несмотря на то, что конкурс должен состоятся только в начале марта, его результаты уже можно прогнозировать с высокой долей вероятности.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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