«Средний возраст, средний доход». В ЦБ рассказали, кто чаще попадается на уловки мошенников

Банк России представил портрет типичной жертвы кибермошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, в 2024 году каждый 3-й из 10 россиян, принявших участие в ежегодном опросе ЦБ, сталкивался с разными видами финансового кибермошенничества, при этом 9% пострадавших лишились денег.

Наибольший интерес для кибермошенников представляют люди, проявляющие высокую экономическую активность и часто пользующиеся банковскими сервисами – россияне в возрасте от 25 до 64 лет.

Среди пострадавших наблюдается рост числа граждан старше 65 лет. Но чаще всего жертвами мошенников в 2024 году становились работающие женщины от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе и имеют постоянную занятость.

Впрочем, если в 2023 году доля женщин среди пострадавших была существенно (на 11%) выше доли мужчин, то в 2024 году этот разрыв сократился на 5,2%.

В действиях аферистов до сих пор преобладают телефонное и СМС-мошенничество (45,6%). Хотя за год доля этого канала обмана сократилась на 8,4%. Далее следуют атака через мессенджеры (15,7%), сообщения в социальных сетях (10,3%), письма на электронную почту (7,7%). Впервые в пятерке популярных у кибермошенников приемов – получение доступа к аккаунтам людей на Госуслугах (7,0%). На остальные каналы мошенничества (фишинговые ресурсы, поддельные QR-коды и прочие) пришлось 13,7%.

Следует отметить, что 84,4% респондентов при взаимодействии со злоумышленниками не поддавались на их уловки и не совершали никаких действий. Однако число людей, к которым мошенники смогли подобрать ключи, выросло на 3,2%.

При этом больше половины россиян отдают незнакомцам до 20 тысяч рублей. Однако все чаще аферистам удается завладеть большими суммами. Доля всех групп свыше 20 тысяч рублей в 2024 году выросла, составив: до 100 тысяч – 20,3%, до 500 тысяч – 13%, до 1 миллиона рублей – 5,9%. 5,5% участников опроса признались, что передали кибермошенникам более 1 миллиона рублей.

Причем 71,2% россиян лишились в прошлом году собственных средств, 15,4% – кредитных, остальные перечислили аферистам и свои, и заемные деньги.

Следует отметить, что по действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России.

Однако полностью вернуть деньги смогли лишь 4,6% пострадавших. Еще 12,7% россиян вернули средства частично. Но подавляющее большинство граждан страны, находясь под влиянием мошенников, сами переводят им деньги или сообщают банковские данные. Поэтому 82,7% пострадавших вернуть деньги не удалось.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube