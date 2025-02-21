В челябинских школах отменили занятия из-за мороза

В школах Челябинска впервые за нынешнюю зиму отменили занятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 21 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой смены.

Ночью 22 февраля температура воздуха в областном центре была -27, -29 градусов по Цельсию. Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 8-10 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube