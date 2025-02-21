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Пятница, 21 февраля 2025, 04:58 мск

Новости Челябинск

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В челябинских школах отменили занятия из-за мороза

В школах Челябинска впервые за нынешнюю зиму отменили занятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 21 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой смены.

Ночью 22 февраля температура воздуха в областном центре была -27, -29 градусов по Цельсию. Днем, по прогнозу Челябинского гидрометцентра, ожидается 8-10 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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