Прокуратура требует с дорожников 100 миллионов рублей за некачественный ремонт «путинской» дороги в Челябинской области

Прокуратура требует взыскать с дорожной компании, «сэкономившей» на ремонте «путинской» дороги, 100 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона обратилось в арбитражный суд региона с иском о взыскании с ООО «Уралдорстрой» в пользу субъекта Федерации свыше 76 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба за ненадлежащее исполнение государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Фершампенуаз – Париж – железнодорожная станция Джабык, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 24 миллионов рублей.

Ремонт дороги проходил в 2021-2022 годах. Заказчиком было министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Деньги на ремонт выделил федеральный центр после посещения региона президентом России Владимиром Путиным.

В августе 2022 года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что замечаний по объекту у чиновников нет.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось: подрядчикам есть за что предъявить претензии. «Установлено, что фактически ООО «Уралдорстрой» при выполнении работ по указанному государственному контракту использованы материалы, не предусмотренные сметной и проектной документацией, которые имеют меньшую стоимость, – говорится в сообщении областной прокуратуры. – При этом работы по контракту приняты и оплачены министерством дорожного хозяйства и транспорта в объеме, предусмотренном технической документацией к контракту».

Теперь надзорное ведомство требует вернуть государству «сэкономленные» средства и проценты за пользование ими. Общая сумма исковых требований составила свыше 100,3 миллиона рублей.

Напомним, в январе текущего года суд приговорил собственника «Уралдорстроя» Нвера Колозяна к 5 годам в колонии строго режима и штрафу в 40 миллионов рублей за взятку.

По версии следствия, в 2023 году он передал главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок тот получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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