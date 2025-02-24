Россияне отказываются от водки за новогодним столом

В России снизились продажи водки и шампанского в новогоднюю декаду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в целом продажи алкоголя в России растут, но в новогодний период наметились странные тренды. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные компании «Нильсен».

Алкоголь стал самой быстрорастущей группой товаров 2024 года по динамике натуральных продаж (+6% против +5% у рынка в целом). Хотя в деньгах он и уступил немного продуктовому сектору (+12,9% против +13,6%) за счет меньшей инфляции.

При этом в основных категориях спрос не слишком изменился: +4,5% у пива, +2,1% у бренди, -4% у игристого вина, и без изменений у водки.

Лидерами роста стали ром (+23,3%), виски (+18,5%), биттеры (+16,2%) и сидр (+15,6%). Сидр также возглавил динамику продаж в денежном выражении, увеличив выручку на 56,4%.

Взрывной рост показал спрос на национальные алкогольные напитки: в объеме их продажи выросли на 93,1%, в деньгах – на 53,8%.

Просели в литрах, кроме игристого, также вермут (-11,4%), шампанское (-2,9%) и алкогольные коктейли (-27,6%, -4,8% в деньгах).

Что касается новогодней декады (25 ноября – 5 января), в прошедшие праздники россияне купили на 4,8% больше спиртного, чем год назад.

При этом снизились продажи водки (-1,5%), игристого (-0,9%) и шампанское (-5,7%), вермута (-19,7%), бренди (-7%) и аперитивов (-2,4%).

Зато в России с удовольствием приобретали текилу (+18,1%), виски (+15,6%) и коньяк (+10,2%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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