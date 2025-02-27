В Челябинске задержали топ-менеджера «Макфы»

Силовики задержали одного из директоров челябинской «Макфы».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске задержан директора по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин.
Представители холдинга подтверждают задержание топ-менеджера, но от дальнейших комментариев воздерживаются, ссылаясь на недостаток информации. В силовых структурах (по информации источника, задерживали директора сотрудники ФСБ и СКР) также пока не комментируют происходящее.
Напомним, в начале этого года по решению суда группа «Макфа» была национализирована. Однако Владлен Паршин стал одним из топ-менеджеров холдинга еще при прежних хозяевах. Челябинец, начинавший карьеру в органах МВД, одним из топ-менеджеров «Макфы» стал в середине 2010-х годов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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