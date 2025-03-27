Южноуральскому омбудсмену продлили срок

Уполномоченная по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко переназначена на новый срок. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты регионального парламента.

Как уже сообщал «Новый День», Сударенко стала южноуральским омбудсменом весной 2020 года, сменив на этом посту Антона Шарпилова, ушедшего в отставку на фоне семейного скандала. До этого она занимала должность начальника регионального управления министерства юстиции Российской Федерации. Одним из последних ее решений в той ипостаси была ликвидации Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Челябинск, Павел Зварзин

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