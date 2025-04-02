Региональный оператор капремонта Челябинской области продолжает обрастать уголовными делами

Возбуждены очередные уголовные дела о коррупции в региональном оператора капремонта Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника центрального отдела службы технического заказчика специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области», подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в период с января по апрель 2018 года сотрудник фонда получил от руководителя общества с ограниченной ответственностью взятку «в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей». За это он внес в конкурсную документацию фонда по замене лифтового оборудования требования, позволившие коммерческой организации беспрепятственно выиграть торги и заключить подрядные договоры.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемого в даче взятки в крупном размере.

Отметим, что в указанное время должность начальника центрального отдела службы технического заказчика занимал действующий руководитель фонда «Региональный оператор капитального ремонта Челябинской области» Виктор Тихоненко. 20 марта он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Позднее силовики задержали еще двух южноуральцев. Экс-начальника отдела закупок фонда капремонта Челябинской области Андрея Шадрина обвиняют в получении взятки. Экс-депутата южноуральского заксобрания Илью Бархатова обвинили в посредничестве в передаче Шадрину 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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