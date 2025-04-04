Челябинская область вошла в пятерку регионов с наибольшим числом пострадавших от собак

Челябинская область вошла в пятерку российских регионов с наибольшим числом пострадавших от укусов собак в 2024 году. Данные 60 региональных управлений Роспотребнадзора изучили аналитики «Известий».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего в минувшем году в России за медицинской помощью после нападения собак обратились 237 тыс. человек. На первом месте Краснодарский край – 14 тыс. пострадавших. Второе место и третье место поделили Свердловская и Волгоградская области – по 8 тыс. обратившихся. На четвертой строчке отказался Татарстан – 6,4 тыс. человек. Замыкает пятерку Челябинская область – 6,2 тыс. пострадавших.

Проблема сохраняется и в текущем году, нападения продолжаются. Так, 25 февраля в Аргаяше бродячая собака набросилась на мальчика и впилась зубами в его щеку. Подобные случаи опасны еще и возможностью заражения бешенством. С начала года на Южном Урале от вируса бешенства умерли 7 собак в Сатке, поселке Петровский Нагайбакского района и деревне Петроград Октябрьского района, поселке Самарский Верхнеуральского района, Увелке и Еманжелинске.

Челябинск, Софья Артемьева

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