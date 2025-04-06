В Челябинске ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важные лекарства

В Челябинске ребенку-инвалиду нерегулярно выдавали жизненно важные лекарства.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ребенку установлена инсулиновая помпа и показано непрерывное лечение препаратом инсулин «Аспарт», предусмотрены тест-полоски для определения уровня глюкозы, датчики и иные изделия медицинского назначения.

«Однако ребенок необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими препаратами обеспечивается не регулярно, – отмечают в ведомстве. –Руководителю медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокурора права ребенка-инвалида восстановлены, он обеспечен препаратами и медицинскими изделиями в необходимом объеме. Виновные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности».

Отметим, что это не первый случай, когда юным южноуральцам, страдающим диабетом, не выдают необходимые медицинские препараты и изделия.

Челябинск, Павел Зварзин

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