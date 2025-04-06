российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 6 апреля 2025, 20:05 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинске ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важные лекарства

В Челябинске ребенку-инвалиду нерегулярно выдавали жизненно важные лекарства.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, ребенку установлена инсулиновая помпа и показано непрерывное лечение препаратом инсулин «Аспарт», предусмотрены тест-полоски для определения уровня глюкозы, датчики и иные изделия медицинского назначения.

«Однако ребенок необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими препаратами обеспечивается не регулярно, – отмечают в ведомстве. –Руководителю медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. В результате вмешательства прокурора права ребенка-инвалида восстановлены, он обеспечен препаратами и медицинскими изделиями в необходимом объеме. Виновные медицинские работники привлечены к дисциплинарной ответственности».

Отметим, что это не первый случай, когда юным южноуральцам, страдающим диабетом, не выдают необходимые медицинские препараты и изделия.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,