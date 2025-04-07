В Копейске бродячие собаки вновь угрожают детям

В Копейске бродячие собаки вновь угрожают школьникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилось видео: 8 крупных собак окружили пожилую женщину и девочку на тротуаре, ведущем к школе №16 на Тугайкульской улице. На этот раз собаки были не агрессивны, но, несмотря на попытки женщины их отогнать, не отставали.

Напомним, в начале февраля текущего года недалеко от школы №13 в поселке Горняк стая бездомных собак напала на 14-летнего мальчика. Один из псов укусил школьника за ноги.

А всего только за первые два месяца года в Копейске зафиксировано 19 случаев нападения безнадзорных животных на людей, после которых пострадавшие обращались за оказанием медицинской помощи. Семеро из пострадавших – дети.

Копейск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube